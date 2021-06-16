Госдепартамент США настаивал на введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая участвует в строительстве газопровода «Северный поток – 2», однако президент Джо Байден отказался. Об этом 15 июня сообщила газета Washington Post

Витренко рассказал, как Украина планирует остановить «Северный поток – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за санкции против проекта.

Однако Байден, а также высокопоставленные представители Совета национальной безопасности отказались от ограничений из-за опасения испортить отношения с Германией.

Издание также указывает, что, так как проект практически завершен, Белый дом рассматривает его как свершившийся факт, поэтому нет смысла ставить под угрозу отношения двух стран.

В конце мая американский лидер Джо Байден сообщил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.

Изначально запуск «Северного потока – 2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.