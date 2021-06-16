В Днепре соседям мужчины, у которого отключили газ, пришлось вызвать полицию, потому что он решил разжечь костер прямо в жилом доме. Об этом на днях сообщило издание «Днепр оперативный»

В Днепре подросток поджег себя ради эпичного видео © -gregg- / flickr

Соседи находчивого мужчины, который решил, что отключение газа — не помеха для приготовления горячей пищи, почувствовали запах дыма. Они вызвали полицию и спасателей.

Выяснилось, что 59-летнему жителю Днепра отключили газ из-за неоплаченных коммунальных услуг. Он готовил еду на костре, при этом соблюдая правила пожарной безопасности. Полицейские ограничились профилактической беседой.

Ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввела годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года. Годовые тарифы, которые опубликовали газоснабжающие компании, колеблются в диапазоне от 7,88 до 13,5 гривны (от 21,25 до 36,41 руб.) за кубометр.