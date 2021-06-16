Жительница Ирпеня (Киевская область) Диана Калеганова угодила в языковой скандал после высказывания об украинском языке в историях в Instagram, передает ТСН 15 июня

Любитель готики спровоцировал языковой скандал на митинге в Киеве против продажи земли © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк опубликовала фотографию с подписью «Просто я бы б…ь на… запретила е…й украинский язык». Граждане с националистическими взглядами раскритиковали Калеганову, на что она ответила: «От национализма никому лучше не станет, а вы так и останетесь несчастным людьми» и «Не думала, что проснусь такой популярной».

Позже она объяснила свою позицию тем, что считает себя русской.

«Тебе моя фамилия ни о чем не говорит?.. Калеганова. Это русская фамилия, понимаешь? Я — русская. Со мной Бог», — написала девушка.

Затем она все-таки решила извиниться перед людьми, которые «топят за украинский язык без национализма, фанатизма и прочее».

«Я не собираюсь извиняться перед людьми неадекватными, которые пишут моей маме, звонят моей маме, звонят шефу моей мамы. Которые пишут, что <…> они придут под мой дом и убьют меня. Перед этими людьми я извиняться не буду. Наконец, у нас в стране — свобода слова… В любом случае я остаюсь при мнении, что украинский язык мне не импонирует, я буду говорить по-русски. За это меня никто не имеет права унижать, угрожать. Вы мне ничего за это не можете сделать», — заявила Калеганова.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на Украине приняли в апреле 2019 года. С 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 о необходимости использования украинского языка в сфере обслуживания.