Бывший президент Армении Роберт Кочарян, претендующий на пост премьер-министра страны, 15 июня призвал бессрочно оставить российских миротворцев в Нагорно-Карабахской Республике, передает RT

Самонкин: палестино-израильский конфликт помогут уладить российские миротворцы? © Скриншот из видео Украина.ру

«Но там мандат ограничен временем. Что будет дальше — никто не знает. И это самая большая проблема — неопределенность будущего мандата миротворцев и их присутствия в регионе. Я считаю, что было бы лучше, если бы этот мандат был бессрочным, без указания сроков», — подчеркнул Кочарян.

По его словам, мандат действует в течение пяти лет, поэтому спустя четыре года и шесть месяцев Азербайджан имеет право уведомить Россию о том, что он против его продолжения, и тогда миротворцы будут вынуждены покинуть Нагорный Карабах.

Кочарян отметил, что российская сторона во время конфликта между Арменией и Азербайджаном сделала все возможное в сложившейся ситуации, хотя «хороших решений здесь не было». По его словам, Москва приложила все усилия для скорейшего окончания военных действий с первого дня после их начала.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Россию, США и Францию — в проазербайджанской позиции по вопросу статуса Нагорного Карабаха. В сложившейся ситуации политик также обвинил бывших лидеров республики Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Осенью прошлого года на линии разграничения между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.