Певица и ведущая с украинскими корнями Лолита Милявская призналась, что первой узнала о расставании коллег Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Спустя много лет после развода звезд артистка объяснила, почему именно ей тогда доверили эту информацию. Слова Милявской 15 июня привел Starhit

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Позже Лолита объяснила, что с экрана телевизора ей было легче признаться супругу. Эту смелость оценила Пугачева, которая в итоге доверила коллеге сообщить и кое-что новое о своей жизни с Киркоровым. Тоже в эфире программы «Лолита. Без комплексов».

«Алла Борисовна с Филиппом меня попросили. Еще никто не знал. Они попросили как доверенное лицо. Позвонили вечером, каждый отдельно со словами: "Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло желтухой"», — вспомнила Лолита.

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Милявская призналась также, что за несколько лет работы на шоу приобрела не только доверие зрителей, но и серьезные проблемы со здоровьем. А позже из-за частых стрессов и вовсе стала употреблять наркотики.