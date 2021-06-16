Долгое время певица вела шоу «Лолита. Без комплексов», где гости признавались в самом сокровенном, и даже сама ведущая объявила на всю страну, что изменила четвертому мужу и просит о разводе.
Позже Лолита объяснила, что с экрана телевизора ей было легче признаться супругу. Эту смелость оценила Пугачева, которая в итоге доверила коллеге сообщить и кое-что новое о своей жизни с Киркоровым. Тоже в эфире программы «Лолита. Без комплексов».
«Алла Борисовна с Филиппом меня попросили. Еще никто не знал. Они попросили как доверенное лицо. Позвонили вечером, каждый отдельно со словами: "Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло желтухой"», — вспомнила Лолита.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: БАБУШКА ПОШЛА НА ВАКЦИНАЦИЮ: КОМАРОВСКИЙ ПРИШЕЛ В ГОСТИ К БАБЕ-ЯГЕ, НО НЕ ЗАСТАЛ ДОМА.
Милявская призналась также, что за несколько лет работы на шоу приобрела не только доверие зрителей, но и серьезные проблемы со здоровьем. А позже из-за частых стрессов и вовсе стала употреблять наркотики.