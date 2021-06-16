Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу и назначил на эту должность Дарью Герасимчук. Указ опубликовала пресс-служба Офиса президента 15 июня

«Уволить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка», — говорится в указе Зеленского.

Детский омбудсмен отреагировал на продолжение романа детей-блогеров © Instagram/mila_maxanez

Вместо уполномоченного по правам ребенка появилась должность советника — уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации «Почувствуй».

Планируется расширить направление работы по правам людей с инвалидностью. Введена новая должность — советник — уполномоченный президента Украины по вопросам безбарьерности, на этот пост назначена Татьяна Ломакина.

На должности советника — уполномоченного президента Украины по вопросам участников боевых действий остается Вадим Свириденко.

Также в институте уполномоченных сменили направление по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Вместо этого появится советник — уполномоченный президента Украины по вопросам фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. На пост назначена Ольга Будник.