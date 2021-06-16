Жители Николаева сообщили властям, что на городских клумбах растет конопля. Об этом рассказало издание «Николаевские новости» 15 июня

«Слуга народа» Радуцкий хочет отслеживать кусты конопли на Украине по GPS © CC0, Pixabay

«Вдоль дороги зеленая зона, не скошена трава. По территории всей этой зоны растут конопляные кусты», — рассказала местная жительница Олеся Зеленина.

Николаевцы разделились во мнениях, откуда там взялось это растение. Одни предположили, что семена конопли могли попасть на клумбу случайно. По их мнению, это может быть сорная конопля, содержащая не так много каннабиноидов.

Другие решили, что кто-то посадил ее туда нарочно, так как городская клумба — общественная собственность, соответственно, привлечь кого-то к ответственности будет сложнее.

Ранее Кабмин разрешил использование на Украине некоторых препаратов, в состав которых входит медицинский каннабис. В связи с этим депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий предложил снабдить каждый куст конопли в стране GPS-трекером.