Отмечается, что решение могут принять уже в начале парламентской сессии в сентябре. Однако окончательного согласия по поводу того, как это реализовать, в ОП нет.
«На осень [Офис президента] попытается убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять… Каким бы ни был Аваков, его увольнение уберет единственный противовес [президенту Владимиру] Зеленскому и превратит ОП в единоличный орган принятия решений в государстве… Окончательного решения по судьбе главы МВД президент не принял», — рассказали информаторы.
Аваков возглавил Министерство внутренних дел Украины в 2014 году. При Зеленском уже предпринимались попытки уволить министра: так, в непринятом постановлении Верховной Рады от 2020 года Авакову вменяется в вину неудавшаяся полицейская реформа, а также отсутствие результатов по ряду резонансных дел, в частности по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.