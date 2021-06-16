В Офисе президента Украины допускают увольнение Арсена Авакова с поста главы МВД уже нынешней осенью. Об этом 15 июня сообщило издание «Новое время» со ссылкой на «источники разного уровня информированности» из пропрезидентской фракции в парламенте

Кива опубликовал компромат на советника Авакова © Facebook, Илья Кива

«На осень [Офис президента] попытается убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять… Каким бы ни был Аваков, его увольнение уберет единственный противовес [президенту Владимиру] Зеленскому и превратит ОП в единоличный орган принятия решений в государстве… Окончательного решения по судьбе главы МВД президент не принял», — рассказали информаторы.

Аваков возглавил Министерство внутренних дел Украины в 2014 году. При Зеленском уже предпринимались попытки уволить министра: так, в непринятом постановлении Верховной Рады от 2020 года Авакову вменяется в вину неудавшаяся полицейская реформа, а также отсутствие результатов по ряду резонансных дел, в частности по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.