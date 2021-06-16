В Одессе начал работать полицейский мотопатруль, состоящий из десяти правоохранителей. Об этом сообщила патрульная полиция Одесской области 15 июня

На Украине мотоциклисты скинули пожилого мужчину с 20-метрового моста © Aldo Vargas / flickr.com

Первое праздничное построение произошло вблизи морского вокзала Одессы. Сразу после этого патрульные на мотоциклах выехали на службу.

Одесские патрульные будут ездить по двое на пяти мотоциклах. В полиции отметили, что ежедневно на смену будут выходить два экипажа мотопатрульных, а первой задачей патруля будет оперативное оформление ДТП, реагирование на срочные вызовы и поиск преступников по горячим следам.

Одесса стала третьим украинским городом с мотопатрулем. Ранее копы на байках появились в Киеве и Львове.