Отмечается, что инспекторы прошли специально разработанные курсы. Новых мотопатрульных учили инструкторы и специалисты, которые получали призы на международных соревнованиях по мотокроссу.
Первое праздничное построение произошло вблизи морского вокзала Одессы. Сразу после этого патрульные на мотоциклах выехали на службу.
Одесские патрульные будут ездить по двое на пяти мотоциклах. В полиции отметили, что ежедневно на смену будут выходить два экипажа мотопатрульных, а первой задачей патруля будет оперативное оформление ДТП, реагирование на срочные вызовы и поиск преступников по горячим следам.
Одесса стала третьим украинским городом с мотопатрулем. Ранее копы на байках появились в Киеве и Львове.