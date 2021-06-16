Директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя предположил, что медицинские власти Евросоюза одобрят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в июле, сообщает РИА Новости

ООН выступила за признание ВОЗ вакцины «Спутник V» © dan-news.info

Вайя считает, что «июль мог стать адекватной датой для того, чтобы дать ответ на запрос Российского фонда».

«Чем больше у нас вакцин, тем лучше», — подчеркнул эксперт.

Вакцина «Спутник V», созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. На данный момент препарат одобрен для использования в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек.