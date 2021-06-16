«Шестнадцатого июня 2021 года в Украине зафиксировано 1045 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 46 детей и 23 медработника», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки были госпитализированы 699 человек, скончались — 78, выздоровели — 4802. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 226 037 человек, выздоровели — 2 140 978, умерли — 51 847. С начала прививочной кампании привито 1 543 263 украинца, из них полностью иммунизированы 287 884.