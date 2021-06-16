Один из популярных баров Женевы на днях придумал коктейль под названием Summit Cinémа в честь саммита Россия-США, передает РИА Новости

В карабахском баре придумали коктейль в честь миротворцев из РФ © СС0, Pixabay Разван Кавалу подчеркнул, что для города саммит является важным историческим событием. По его словам, последняя подобная встреча проходила в Женеве в 1985 году. Чтобы отпраздновать значимое событие, было решено создать коктейль.

Кавалу рассказал, что бармены вдохновлялись киселем и компотом, а водку взяли за основу напитка — этими ингредиентами представлена российская сторона. Американскую же воплотили в клюкве и карамелизированном попкорне. Коктейль можно попробовать в течение этой недели, а если он станет популярным, то его добавят в основное меню.

Бармен добавил, что попкорн в коктейле обладает особым значением, поскольку мир наблюдает за переговорами в Женеве, как за кино, а просмотр фильмов ассоциируется с этим продуктом.

«Было бы круто, если бы Байден или Путин зашли бы в бар и попробовали бы наш коктейль», — заключил Кавалу.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.