Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса в стране с 16 июня. Минздрав подчеркнул, что, несмотря на это, некоторые ограничения продолжат действовать, передает РИА Новости

Коронавирус изменился: врач назвал новую группу риска © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Один компонент вакцины от коронавируса получили более 769 тысяч человек, а свыше 551 тысячи — полностью вакцинировались. Всего же население Словении насчитывает два миллиона человек.

«Вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», — сказал глава Минздрава Янез Поклукар.

В Словении по-прежнему сохраняется требование носить маски в помещении, соблюдать социальную дистанцию, не допускать превышения допустимого числа людей в замкнутых пространствах.