За последние сутки в стране было выявлено 112 случаев заражения COVID-19, также были зарегистрированы две смерти от инфекции. В госпиталях находится 122 пациента, 40 из которых — в отделениях интенсивной терапии.
Один компонент вакцины от коронавируса получили более 769 тысяч человек, а свыше 551 тысячи — полностью вакцинировались. Всего же население Словении насчитывает два миллиона человек.
«Вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», — сказал глава Минздрава Янез Поклукар.
В Словении по-прежнему сохраняется требование носить маски в помещении, соблюдать социальную дистанцию, не допускать превышения допустимого числа людей в замкнутых пространствах.