«Он (Байден. — Ред.) очень готовился к этой встрече. Он изучает вопросы, письменные материалы, он любит докопаться до сути. Это для него очень важно», — рассказал госслужащий.
Чиновник также ответил на вопрос, собирается ли американский лидер сказать по-русски «спасибо» или «добрый день». Он сказал, что не слышал, как Байден говорит по-русски.
Согласно плану, саммит на вилле Ла Гранж в Женеве начнется в узком составе в 13:15 по местному времени. В 14:30 стороны в расширенном составе перейдут к переговорам, которые будут состоять из двух частей. Встреча продлится пять часов.