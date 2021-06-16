Президент США Джозеф Байден тщательно готовится ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится днем 16 июня в Женеве. Об этом сообщил американский чиновник высокого ранга, передает 16 июня Telegram-канал «Пул №3»

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины © AFP, PETER KLAUNZER / POOL рассказал госслужащий.

Чиновник также ответил на вопрос, собирается ли американский лидер сказать по-русски «спасибо» или «добрый день». Он сказал, что не слышал, как Байден говорит по-русски.

Согласно плану, саммит на вилле Ла Гранж в Женеве начнется в узком составе в 13:15 по местному времени. В 14:30 стороны в расширенном составе перейдут к переговорам, которые будут состоять из двух частей. Встреча продлится пять часов.