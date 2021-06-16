За 10 минут до начала встречи Путин и Байден сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегаций стартует в 15:55 мск, а в 17:40 мск состоится второй раунд этой встречи.
Затем после встречи лидеры двух стран проведут пресс-конференцию.
Ранее Министерство иностранных дел России показало комнату, в которой 16 июня пройдет встреча президентов России и США. Для саммита была выбрана библиотека виллы Ла Гранж в Женеве.
Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.