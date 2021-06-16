Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве начнется в 13:35 по местному времени (14:35 по Москве). Об этом сообщили в Белом доме, пишет 16 июня РИА Новости

Долго, но без хлеба: Белый дом раскрыл подробности встречи Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Ги Пармеленом.

Расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегаций стартует в 15:55 мск, а в 17:40 мск состоится второй раунд этой встречи.

Затем после встречи лидеры двух стран проведут пресс-конференцию.

Ранее Министерство иностранных дел России показало комнату, в которой 16 июня пройдет встреча президентов России и США. Для саммита была выбрана библиотека виллы Ла Гранж в Женеве.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.