Вассерман объяснил, почему Тихановский подался в лидеры белорусской оппозиции
Вассерман объяснил, почему Тихановский подался в лидеры белорусской оппозиции
© РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк
Такое решение принял Гомельский областной суд «в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны».

По закону процесс может быть закрытым «в интересах обеспечения охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны».

Процесс по делу Тихановского начнется 24 июня.

В начале мая Генпрокуратура Белоруссии заявила, что оппозиционный блогер и еще пять человек с июня 2019 года планировали «организацию массовых беспорядков в период подготовки и проведения выборов президента», а также распространяли информацию, направленную на «обострение политической и социальной напряженности» и возбуждение социальной вражды.

 