Суд над белорусским блогером Сергеем Тихановским, мужем экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, пройдет в закрытом режиме в СИЗО. Об этом 15 июня сообщил портал Tut.by

Вассерман объяснил, почему Тихановский подался в лидеры белорусской оппозиции © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По закону процесс может быть закрытым «в интересах обеспечения охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны».

Процесс по делу Тихановского начнется 24 июня.

В начале мая Генпрокуратура Белоруссии заявила, что оппозиционный блогер и еще пять человек с июня 2019 года планировали «организацию массовых беспорядков в период подготовки и проведения выборов президента», а также распространяли информацию, направленную на «обострение политической и социальной напряженности» и возбуждение социальной вражды.