Такое решение принял Гомельский областной суд «в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны».
По закону процесс может быть закрытым «в интересах обеспечения охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны».
Процесс по делу Тихановского начнется 24 июня.
В начале мая Генпрокуратура Белоруссии заявила, что оппозиционный блогер и еще пять человек с июня 2019 года планировали «организацию массовых беспорядков в период подготовки и проведения выборов президента», а также распространяли информацию, направленную на «обострение политической и социальной напряженности» и возбуждение социальной вражды.