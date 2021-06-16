По словам политика, с первого июля для страны наступает «трагическое время», поскольку вступает в действие закон, отменяющий мораторий на продажу земли. Парламентарий напомнила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными угодьями, без согласования снимать верхние слои чернозема.
Тимошенко заявила, что у аграриев «начнут забирать землю».
«Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной. Людей превратили в рабов и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», — подчеркнула она.
Лидер «Батькивщины» добавила, что президент Владимир Зеленский обещал принимать подобные решения только после референдума, однако инициатива по проведению всеобщего голосования была сорвана. Политик заключила, что намерена бороться с принятием закона о земле.
В конце марта 2020 года Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физически лицам, гражданам Украины, продажу земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектар на каждое.