Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на днях во время выступления в Верховной Раде предупредила сограждан о «расправе с Украиной». Соответствуюющее видео опубликовали на YouTube-канале RadaTVchannel

«Женщина без косы»: в сети обсуждают новый образ Тимошенко © Юлия Тимошенко/Инстаграм

Тимошенко заявила, что у аграриев «начнут забирать землю».

«Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной. Людей превратили в рабов и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», — подчеркнула она.

Лидер «Батькивщины» добавила, что президент Владимир Зеленский обещал принимать подобные решения только после референдума, однако инициатива по проведению всеобщего голосования была сорвана. Политик заключила, что намерена бороться с принятием закона о земле.

В конце марта 2020 года Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физически лицам, гражданам Украины, продажу земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектар на каждое.