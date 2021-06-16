Если бы украинская ГТС оказалась под управлением американской администрации, США получили бы возможность перекрывать доступ российского газа в Европу в целях политического давления, но эта затея провалилась. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Джо Байден назвал введение блокирующих санкций против проекта «Северный поток — 2» контрпродуктивным, поскольку он близок к завершению.

Судя по всему, было достигнуто решение о том, что в Германии следующим канцлером будет «зелёный», если США не будут препятствовать участию немцев в проекте «Северный поток — 2», считает эксперт.

«Я не знаю, как они это сумеют сделать, но проводить выборы американцы умеют, судя по 20-му году. И тогда у них появится более серьёзное управление Европой», — констатировал Дробницкий.

Фактически речь идет о том, что Германия станет главным хабом в Европе, а США по сути будут контролировать этот хаб, заключил собеседник издания.

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