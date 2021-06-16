Для того чтобы Вашингтон не бросил Украину, должно случиться нечто такое, что очистит этот актив и сделает его прибыльным для этой конкретной демократической администрации США. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Рональда Рейгана Дуглас Бэндоу в своей статье для журнала The American Spectator советует Байдену пойти на торг с Россией и предлагает Соединённым Штатам пообещать не предоставлять членство в НАТО ни Грузии, ни Украине. По его словам, это не в интересах самой Америки, поскольку эти страны станут причиной конфликтов и противоречий внутри Альянса.

Эксперт подчеркнул, что Украина провалила все задачи, которые на неё возлагала эта американская группировка: из Украины не получилось сделать «витрину для России», из Украины не получился форпост против России (поскольку Москва не допустит вхождения Украины в НАТО), а также из Украины не получилось сделать единственный источник российского газа, чтобы не допустить образования самостоятельного газового хаба на территории Германии.

«Третья задача по управлению энергосистемой Европы тоже провалилась. Всё. Все 3 задачи провалились, зачем актив тогда нам нужен? Платить туда деньги, не такие уж великие деньги для американского бюджета, но с каждым разом становится всё тяжелее», — указал Дробницкий.

Нужен очень сильный лоббист Украины, чтобы за неё опять взялись, чтобы из неё опять сделать что-нибудь, это возможно, но улучшения жизни для рядовых украинских граждан от этого не произойдёт, заключил собеседник издания.