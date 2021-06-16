Вопрос о членстве Украины в НАТО был полностью закрыт весной этого года, когда обострение в Донбассе закончилось звонком президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Рональда Рейгана Дуглас Бэндоу в своей статье для журнала The American Spectator советует Байдену пойти на торг с Россией и предлагает Соединённым Штатам пообещать не предоставлять членство в НАТО ни Грузии, ни Украине. По его словам, это не в интересах самой Америки, поскольку эти страны станут причиной конфликтов и противоречий внутри Альянса.

Эксперт считает, что Белый дом предпочтёт отмалчиваться по теме Украины и НАТО, потому что и поддержать его не может, и заявить об отказе тоже.

«Сейчас надо как-то мягко смикшировать, перейти к другой риторике, сделать само собой разумеющимся, что никакой Украины в НАТО не будет», — указал Дробницкий.

Собеседник издания добавил, что если ещё недавно идея Збигнева Бжезинского о том, что судьба России решается на Украине, будоражила умы, то сейчас совсем иной расклад — США запросто могут ее бросить.

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