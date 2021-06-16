Рейгановская команда наиболее адекватно оценивает внешнеполитические возможности США, но, к сожалению, их мнение сегодня не является мейнстримовым. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Рональда Рейгана Дуглас Бэндоу в своей статье для журнала The American Spectator советует Байдену пойти на торг с Россией и предлагает Соединённым Штатам пообещать не предоставлять членство в НАТО ни Грузии, ни Украине. По его словам, это не в интересах самой Америки, поскольку эти страны станут причиной конфликтов и противоречий внутри Альянса.

«Давайте говорить так: он бывший советник Рейгана, и вообще рейгановская команда — хорошие ребята, но люди с таким умонастроением — сейчас это не мейнстрим в США, к сожалению. Так что Дуг Бэндоу — замечательный человек, но его никто к управлению страной, глобальной экономикой и геополитикой сейчас не допустит», — указал эксперт.

Другое дело, что Бэндоу тоже не понимает, что вопрос о членстве Украины в НАТО был полностью закрыт весной этого, когда весеннее обострение в Донбассе закончилось звонком Байдена Путину, отметил Дробницкий.

Белый дом предпочтёт отмалчиваться по теме Украины и НАТО, потому что и поддержать его не может, и заявить об отказе тоже, резюмировал собеседник издания.

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