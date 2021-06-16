«При новом президенте в кабинетах властных идеологов, видимо, было решено, что в текущий кризисный период единственным вариантом сплочения нации и сохранения внутриполитической стабильности будет ставка на казахский этнонационализм. Отсюда и усиление негативной риторики в отношении ЕАЭС и России в частности», — сказал Намовир.
По мнению журналиста, остановить этот процесс не получится, его можно будет лишь замедлить или на время заморозить. Однако, подчеркнул Намовир, многое будет зависеть от России и прочих внешних факторов.
Эксперт отметил, что за последние несколько лет из города, где он живет, уехали целый ряд его знакомых славянского происхождения, кроме того, русское население стареет, а средний возраст казахского населения составляет двадцать с небольшим.
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В 2018 году в Казахстане утвердили новый казахский алфавит, основанный на латинице. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что кириллица «искажает» казахский язык, и заверил, что изменения не затронут права русскоязычных, русского языка и других языков.