«План в отношении Украины заключается в том, что она никогда не получит суверенитет, что она будет геополитической полуколонией и что управлять ею будет хунта, которая назначается спецслужбами стран НАТО. Называться это будет не "членством в НАТО", а "вечным ПДЧ" (планом действий для получения членства. — Ред.)», — сказал политолог.
Марков пояснил, что для России это означает наличие угрозы. Опасность в том, что инфраструктура НАТО будет развернута на оккупированной территории Украины, указал политолог.
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Ранее в коммюнике по итогам саммита НАТО подтвердили готовность принять в Альянс Украину после получения ПДЧ и проведения реформ, оговоренных в рамках Комиссии Украина-НАТО.
Президент России Владимир Путин в интервью отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».