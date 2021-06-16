Украина для НАТО останется страной второго сорта, у которой не будет прав, а будут только обязанности, заявил политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

«План в отношении Украины заключается в том, что она никогда не получит суверенитет, что она будет геополитической полуколонией и что управлять ею будет хунта, которая назначается спецслужбами стран НАТО. Называться это будет не "членством в НАТО", а "вечным ПДЧ" (планом действий для получения членства. — Ред.)», — сказал политолог.

Кулеба ждет предоставления Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

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Ранее в коммюнике по итогам саммита НАТО подтвердили готовность принять в Альянс Украину после получения ПДЧ и проведения реформ, оговоренных в рамках Комиссии Украина-НАТО.

Президент России Владимир Путин в интервью отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».