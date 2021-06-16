По словам эксперта, украинским властям в последнее время надоело изображать из себя государственных деятелей в команде президента Украины Владимира Зеленского и они вернулись к любимому занятию — созданию скетчей. 

Эксперт с сожалением отметил, что эти скетчи создаются на основе реальной жизни украинского государства.

«Один из таких скетчей — этот закон (о коренных народах Украины. — Ред.), по которому люди, которые столетиями жили на этих территориях, не только русские, но и, например, венгры, лишаются права иметь определенные преимущества, которые предоставляются другим народам», — сказал Жарихин.

По мнению специалиста, введение подобного закона на Украине является откровенным нацизмом. Зеленский ради того, чтобы это устроить, пожертвовал даже собой и своими родственниками, подчеркнул он. 

Скандальный закон о коренных народах: Москалькова обратилась в ООН и ЕС
Скандальный закон о коренных народах: Москалькова обратилась в ООН и ЕС
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
В июне 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому коренным народом Украины будут считать «автохтонную этническую общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры… осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны».

При этом коренными народами в законопроекте названы крымские татары, караимы и крымчаки. 

Государственная Дума осудила проект закона. Отсутствие русских в списке коренных народов подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.

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