Новой украинской комедией для мирового сообщества является закон о коренных народах, который направлен на ущемление прав русских и способствует еще большему развитию нацизма на Украине, сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

По словам эксперта, украинским властям в последнее время надоело изображать из себя государственных деятелей в команде президента Украины Владимира Зеленского и они вернулись к любимому занятию — созданию скетчей.

Эксперт с сожалением отметил, что эти скетчи создаются на основе реальной жизни украинского государства.

«Один из таких скетчей — этот закон (о коренных народах Украины. — Ред.), по которому люди, которые столетиями жили на этих территориях, не только русские, но и, например, венгры, лишаются права иметь определенные преимущества, которые предоставляются другим народам», — сказал Жарихин.

По мнению специалиста, введение подобного закона на Украине является откровенным нацизмом. Зеленский ради того, чтобы это устроить, пожертвовал даже собой и своими родственниками, подчеркнул он.

Скандальный закон о коренных народах: Москалькова обратилась в ООН и ЕС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом коренными народами в законопроекте названы крымские татары, караимы и крымчаки.

Государственная Дума осудила проект закона. Отсутствие русских в списке коренных народов подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.

Полностью интервью читайте здесь.