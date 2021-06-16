Украина, которая является государством-банкротом, ничего, кроме «комплекса жертвы», Казахстану и другим странам предложить не в состоянии, сказал в интервью изданию Украина.ру член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев

По словам эксперта, проблемы украинского государства возникают не из-за российской «агрессии», а в результате того, что Украина не в состоянии никак улучшить свой уровень жизни, а единственная ее способность — строить из себя жертву и выпрашивать подаяние у других стран.

«Государству-банкроту, в первую очередь политическому, нечего предложить грандам Казахстану и Узбекистану. <…> Ничего, кроме "комплекса жертвы", Украина Казахстану предложить не может», — сказал Гусев.

Украина готова выйти из еще одного соглашения с СНГ © Facebook, Дмитро Разумков

Ранее политолог Андрей Серенко сообщил, что украинское государство в рамках своей новой восточной политики, ставящей своей целью заменить евразийскую повестку России, развернуло в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнес-активность.

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