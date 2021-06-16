По словам эксперта, проблемы украинского государства возникают не из-за российской «агрессии», а в результате того, что Украина не в состоянии никак улучшить свой уровень жизни, а единственная ее способность — строить из себя жертву и выпрашивать подаяние у других стран.
«Государству-банкроту, в первую очередь политическому, нечего предложить грандам Казахстану и Узбекистану. <…> Ничего, кроме "комплекса жертвы", Украина Казахстану предложить не может», — сказал Гусев.
Эксперт также подчеркнул, что страны Средней Азии считают себя более сильными державами по сравнению с Украиной, которая по их параметрам абсолютно несостоятельная, поэтому вступать с ней в псевдоинтеграционный союз они не собираются.
Ранее политолог Андрей Серенко сообщил, что украинское государство в рамках своей новой восточной политики, ставящей своей целью заменить евразийскую повестку России, развернуло в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнес-активность.
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