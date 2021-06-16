США за последние недели несколько раз уходили от ответа на вопрос, поддерживает ли администрация Джо Байдена вступление Украины в НАТО или хотя бы предоставление ей ПДЧ, потому что не знают, что делать. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Владимир Путин заявил, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут.

Эксперт отметил, что сейчас вообще есть определённая растерянность и на российском, и на европейском, и на китайском направлениях, поэтому генсек альянса Йенс Столтенберг предложил провести саммит Россия-НАТО.

«Изначально всем как объяснили: сейчас Байден придёт, сейчас ка-а-ак порядок наведёт, ка-а-ак приструнит Россию, ка-а-ак возьмёт в НАТО Грузию и Украину, ка-а-ак… И всё что-то не получается. Это явно наталкивает на очень серьёзные проблемы, и у Байдена действительно перед встречей с Путиным очень серьёзная проблема: с одной стороны, он не может повести себя слишком мягко, потому что республиканцы заклюют, с другой — поведи он себя слишком жёстко и ответь Россия на очередной наезд так, как она может ответить, а ответить она может по-разному, — и Байден будет виноват в этом ответе. Поэтому он старается максимально не провоцировать перед встречей», — пояснил Дробницкий.

Весеннее напряжение в Донбассе ясно показало, что никакой Украины в НАТО не будет, потому что Россия не позволит этого в любом случае, заключил собеседник издания.

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