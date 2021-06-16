Звонок президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому не связан с критикой действий американской администрации со стороны украинского президента и заявлением о готовности незамедлительно встретиться. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Украина не выполнила ни одну из задач Запада и больше не нужна США © РИА Новости, Нина Зотина Владимиром Путиным о суверенитете республики. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.

Эксперт пояснил, что отказ проводить отдельную встречу был бы болезненно воспринят не то чтобы самим Зеленским, а людьми, причастными к созданию проекта постмайданной Украины, который возглавлял Джозеф Байден в 2014 году и позже.

«Встречу и всяческое сопротивление «Северному потоку — 2» заменили на телефонный звонок — «давайте хотя бы паллиативную меру примем», так что вот поговорили», — уточнил Дробницкий.

Собеседник издания добавил, что в целом украинский вопрос не стали включать в тему большого европейского турне Байдена, потому что «много чести».

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