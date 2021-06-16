Ранее Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным о суверенитете республики. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.
Эксперт пояснил, что отказ проводить отдельную встречу был бы болезненно воспринят не то чтобы самим Зеленским, а людьми, причастными к созданию проекта постмайданной Украины, который возглавлял Джозеф Байден в 2014 году и позже.
«Встречу и всяческое сопротивление «Северному потоку — 2» заменили на телефонный звонок — «давайте хотя бы паллиативную меру примем», так что вот поговорили», — уточнил Дробницкий.
Собеседник издания добавил, что в целом украинский вопрос не стали включать в тему большого европейского турне Байдена, потому что «много чести».
Полностью интервью можно прочитать здесь.