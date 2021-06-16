Ранее был зафиксирован рост экспорта грузов Турции через железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс в Грузию, Казахстан, Туркменистан, Китай, Азербайджан, Узбекистан, Россию, Кыргызстан и Таджикистан. За указанный период экспортный грузопоток по линии составил 64 тысячи 378 тонн.
Исторически и географически Азербайджан всегда имел свою роль в этом транспортном коридоре, связывающем Азию с Европой, и сейчас эта роль восстанавливается в новых реалиях, указала эксперт.
«То есть в случае с Азербайджаном речь идет о долгосрочном прогнозировании и совпадении интересов, не более того. Значение Китая для Азербайджана вряд ли станет более значимым, чем, например, Турции и России», — считает Мамедзаде.
Если внимательно проанализировать внешнюю политику Азербайджана, то очевидно, что Азербайджану удалось не впасть в зависимость ни от одной из держав, с которыми Баку выстраивал взаимовыгодные экономические и политические отношения, добавила политолог.
Азербайджан реализовал такие масштабные проекты, как «Контракт века» и Южный газовый коридор, но не впал в зависимость от Запада, и Азербайджан придерживается самодостаточной политики и в отношениях с Россией и даже с Турцией, заключила собеседница издания.
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