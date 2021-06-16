Азербайджан вышел на высокий уровень отношений с Китаем в силу своих геоэкономических интересов, в частности через призму проекта «Один пояс — один путь». Об этом рассказала азербайджанский политолог Гульнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Исторически и географически Азербайджан всегда имел свою роль в этом транспортном коридоре, связывающем Азию с Европой, и сейчас эта роль восстанавливается в новых реалиях, указала эксперт.

«То есть в случае с Азербайджаном речь идет о долгосрочном прогнозировании и совпадении интересов, не более того. Значение Китая для Азербайджана вряд ли станет более значимым, чем, например, Турции и России», — считает Мамедзаде.

Если внимательно проанализировать внешнюю политику Азербайджана, то очевидно, что Азербайджану удалось не впасть в зависимость ни от одной из держав, с которыми Баку выстраивал взаимовыгодные экономические и политические отношения, добавила политолог.

Азербайджан реализовал такие масштабные проекты, как «Контракт века» и Южный газовый коридор, но не впал в зависимость от Запада, и Азербайджан придерживается самодостаточной политики и в отношениях с Россией и даже с Турцией, заключила собеседница издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.