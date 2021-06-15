Когда президент США Джо Байден говорил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что согласен на «Северный поток», если вентиль будет у него в руках, имелось ввиду, что право перекрывать газ, «если европейцы будут себя плохо вести», получат американцы. Эта идея провалилась. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Джо Байден назвал введение блокирующих санкций против проекта «Северный поток-2» контрпродуктивным, поскольку он близок к завершению.

Судя по всему, достигнуто решение о том, что в Германии следующим канцлером будет представитель от партии «зеленых», которая является филиалом демократической партии США и находится под ее управлением, считает эксперт.

«Давайте мы попытаемся поставить во главе Германии «зелёных» и таким образом ещё и этот газораспределительный узел будет под непосредственным управлением Вашингтона, уже на германской земле, поскольку трубу не удалось поставить под собственный контроль, давайте хотя бы этот узел», — пояснил Дробницкий.

Демократическая партия США выступает против диверсификации поставок газа и конкуренции, потому что понимает мир только как систему международного разделения труда, когда глобальные центры отдают приказы о том, что кому производить, заключил собеседник издания.

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