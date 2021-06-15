Ранее президент США Джо Байден назвал введение блокирующих санкций против проекта «Северный поток-2» контрпродуктивным, поскольку он близок к завершению.
Судя по всему, достигнуто решение о том, что в Германии следующим канцлером будет представитель от партии «зеленых», которая является филиалом демократической партии США и находится под ее управлением, считает эксперт.
«Давайте мы попытаемся поставить во главе Германии «зелёных» и таким образом ещё и этот газораспределительный узел будет под непосредственным управлением Вашингтона, уже на германской земле, поскольку трубу не удалось поставить под собственный контроль, давайте хотя бы этот узел», — пояснил Дробницкий.
Демократическая партия США выступает против диверсификации поставок газа и конкуренции, потому что понимает мир только как систему международного разделения труда, когда глобальные центры отдают приказы о том, что кому производить, заключил собеседник издания.
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