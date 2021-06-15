«Встречи представителей России и США в Женеве завтра вполне могут продлится 4-5 часов или дольше, но "без преломления хлеба"», — заявил высокопоставленный американский чиновник. Его цитируют журналисты пула Белого дома.
Саммит Россия-США состоится 16 июня в женевской вилле Ла Гранж.
На встрече лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, борьбу с киберпреступностью и многое другое. Также Путин и Байден затронут ситуации на Ближнем Востоке, Украине и Нагорном Карабахе.