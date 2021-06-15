Если Украина продолжит вводить нацистские законы, ущемляющие права русских, Россия может задуматься над тем, чтобы ограничить украинских граждан в заработке денег на территории РФ, сказал в интервью Украина.ру заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин

Эксперт подчеркнул, что тут имеются в виду в том числе и украинские артисты, с удовольствием играющие на Украине на деньги России в бесконечных мыльных операх, которые потом граждане РФ смотрят по своим каналам.

«Мы можем, в конце концов, ограничить возможности для граждан этой страны зарабатывать деньги у нас в России», — сказал Жарихин.

По словам эксперта, жители значительно более лояльных по отношению к России стран, таких как, например, Узбекистан, Киргизия, — тоже хотят заработать. И может быть, стоит предоставлять именно им больше рабочих мест, чем жителям украинского государства, подчеркнул специалист.

Скандальный закон о коренных народах: Москалькова обратилась в ООН и ЕС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому коренным народом Украины будут считать «автохтонную этническую общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, <…> осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны».

При этом коренными народами в законопроекте названы крымские татары, караимы и крымчаки.

Государственная Дума осудила проект закона. Отсутствие русских в списке коренных народов подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.

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