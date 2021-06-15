Америка хочет создать юридические предпосылки для геополитической оккупации Украины. Об этом сказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

«Слуги народа» призвали НАТО отказаться от партнерства с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Америка — страна юристов, и они создают юридические предпосылки для этой геополитической оккупации. Когда Украина приобретет статус «ПДЧ НАТО», все Вооруженные силы Украины будут подчинены НАТО уже формально. Сейчас они подчинены фактически, но формально независимы. А США хотят, чтобы была создана правовая и юридическая база для оккупации и потери суверенитета», — сказал Марков.

Политолог добавил, что руководство Украины идет на потерю суверенитета страны, поскольку оно состоит из людей, которые утверждены в своих должностях оккупантами только при условии, что они согласны с любыми действиями оккупанта.

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