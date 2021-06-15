Депутаты Верховной Рады Украины рассмотрели законопроект, который предполагает упрощение отбора кандидатов на должности прокуроров. Документ поддержало большинство парламентариев, об этом 15 июня написало агентство APnews

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Также соискателям на должность позволят по желанию проходить стажировку в прокуратуре, чтобы получить стаж для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.

По мнению депутатов, эти изменения позволят разгрузить прокуроров, ведь самые простые уголовные дела они смогут поручать стажерам, а таких в ближайшее время должно стать много, потому что законопроект предусматривает введение должности прокурора-стажера.

Предполагается, что платить им будут за счет экономии фонда зарплаты, поэтому дополнительных расходов бюджетных средств не ожидается.