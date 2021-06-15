В декларациях депутатов: Кива рассказал, каким видит минимальный прожиточный минимум на Украине
В декларациях депутатов: Кива рассказал, каким видит минимальный прожиточный минимум на Украине
© Илья Кива/Фейсбук
Законопроект предполагает, что кандидатам в прокуроры уже необязательно будет иметь двухлетний опыт работы в сфере права, при этом срок спецподготовки таких специалистов сократят.

Также соискателям на должность позволят по желанию проходить стажировку в прокуратуре, чтобы получить стаж для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.

По мнению депутатов, эти изменения позволят разгрузить прокуроров, ведь самые простые уголовные дела они смогут поручать стажерам, а таких в ближайшее время должно стать много, потому что законопроект предусматривает введение должности прокурора-стажера.

Предполагается, что платить им будут за счет экономии фонда зарплаты, поэтому дополнительных расходов бюджетных средств не ожидается.

 