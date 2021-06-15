«Мы хорошо понимаем позицию США, мы не видим рисков того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договоренность по Украине. Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности по Украине, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», — заявил министр.
Он также подчеркнул, что Украину никто не заставит пересечь «красную линию».
«Что бы ни происходило, какие бы сценарии ни случались, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не воспримем каких-либо сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то. Ничто не заставит нас пересечь "красные линии" наших национальных интересов», — сказал Кулеба.
Саммит Россия-США состоится 16 июня в женевской вилле Ла Гранж. На встрече лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, борьбу с киберпреступностью и многое другое.