Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена ничем не грозит Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает APnews 15 июня

«Мы хорошо понимаем позицию США, мы не видим рисков того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договоренность по Украине. Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности по Украине, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», — заявил министр.

Путин и Байден обменялись сигналами накануне встречи в Женеве © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«Что бы ни происходило, какие бы сценарии ни случались, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не воспримем каких-либо сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то. Ничто не заставит нас пересечь "красные линии" наших национальных интересов», — сказал Кулеба.

Саммит Россия-США состоится 16 июня в женевской вилле Ла Гранж. На встрече лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, борьбу с киберпреступностью и многое другое.