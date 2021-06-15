Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в Telegram 15 июня над формулировкой президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украину должны пригласить в НАТО

Ранее Владимир Зеленский сказал, что Киев не намерен просить о членстве в НАТО, он должен получить приглашение стать членом альянса.

«И чтобы им доплатили ещё, нет?» — добавила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что можно надеяться на получение Украиной Плана действий по членству в НАТО в 2022 году.

Кулеба назвал главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ в НАТО © Facebook, Dmytro Kuleba

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».