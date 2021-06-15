Ранее Владимир Зеленский сказал, что Киев не намерен просить о членстве в НАТО, он должен получить приглашение стать членом альянса.
«И чтобы им доплатили ещё, нет?» — добавила Захарова.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что можно надеяться на получение Украиной Плана действий по членству в НАТО в 2022 году.
14 июня на саммите НАТО в Брюсселе лидеры альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО с Планом действий в отношении членства. В частности, они констатировали, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».