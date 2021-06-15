Украинская блогерша, известная как одесская Барби, Валерия Лукьянова показала, как выглядела в детстве. Правда, в отличие от других медийных персон, Лукьянова заявила, что показала фото не для того, чтобы умилить кого-либо, а с целью «вернуть своему телу настройки семилетнего ребенка». Пост об этом появился в Instagram девушки 14 июня

«Провожу сразу несколько экспериментов над собой. Один физический, другой энергетический. Уже даже сегодня увидела интересные эффекты. Я возвращаюсь в состояние ребенка, предположительно 7 лет и перепрограммирую все части своего тела на этот возраст. С этого фото копирую настройки. Вам тоже рекомендую найти конкретный эталон вашего фото и копировать», — предложила блогерша.

Лукьянова пояснила, что от настроек личности зависит, будет ли человек стареть или болеть, ведь большинство людей настроено на самоуничтожение, а у нее самой наконец получилось «выйти на новый уровень осознанности»: «теперь я телепортировалась», констатировала блогерша. Но в ответ получила целую серию скептических комментариев о переделке детского снимка.

«Так сильно виден фотошоп, FaceApp измерил и выделил лицо, а все остальное на фото плохого качества. Зачем так фотошопить себя-ребенка? Заметно, кстати, что фотографии уже лет 30», «И при этом добавлена резкость на лицо второго ребенка», «Вы делали в детстве микроблейдинг и рисовали стрелочки на глазах?» — написали пользователи.

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Валерии Лукьяновой 35 лет, ей приписывают множество пластических операций, благодаря которым она стала похожа на куклу Барби. Сама блогерша эту информацию отрицает, заявляя, что сделана у нее только грудь, и то только затем, чтобы уравновесить фигуру.