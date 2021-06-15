Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич высшую государственную награду – орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Об этом 15 июня сообщило агентство РИА Новости

Торжественная церемония состоялась в президентской резиденции Бельвю в центре Берлина.

«Ваше творчество, подаренное нам большое повествование вашего времени — это ваше уникальное творение, но оно немыслимо без той страны, в которой вы выросли, без Советского Союза, который вы объездили вдоль и поперек, немыслимо без живших там людей, которых вы слушали, без их опыта, без их историй», — сказал Штайнмайер, обращаясь к Алексиевич.

Белорусская оппозиционерка Алексиевич встретилась со Штайнмайером © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

«Белоруссия стала полем битвы, на котором разворачивалась война на уничтожение, взявшая начало здесь, в Берлине. Война, в которой противник должен был быть не побежден, а уничтожен. Что эта война означала для людей в Белоруссии, вряд ли было описано более выразительно, чем это сделали "Последние свидетели" в одной из ваших первых книг, мужчины и женщины, которые детьми пережили эту войну и чьи истории вы рассказываете в этой книге. Я бы хотел, чтобы ее прочитали еще больше немцев», — добавил глава государства.

В ответном слове писательница поблагодарила президента ФРГ, заявив, что пишет книгу о «белорусской революции, белорусских людях», а также «об опасностях, которые хранятся в каждом человеке». Действия властей в Минске она сравнила с репрессиями 30-х годов прошлого века в СССР.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее она бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.