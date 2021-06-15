Шахтеры из шахты «Ингульская» в Кировоградской области объявили бессрочный протест из-за невыплаты долгов по зарплате и перекрыли трассу из Кировограда в Кривой Рог. Об этом 15 июня на своей странице в Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

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