Акция протеста проходит неподалеку от шахты в селе Бережинка.
«Среди требований представителей трудового коллектива: выплата 169 миллионов гривен (более 436 миллионов рублей) зарплатного долга и обеспечение устойчивой работы предприятия», — написал Волынец.
Власти на акцию горняков пока никак не отреагировали.
На прошлой неделе у стен Офиса президента Украины прошла всеукраинская акция протеста горняков. Шахтеры требовали выплаты заработной платы. Позже акция переместилась к зданию Минэнерго.
Также горняки требовали «установить адекватную цену на уголь» и отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.