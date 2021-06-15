Акция протеста проходит неподалеку от шахты в селе Бережинка.

«Среди требований представителей трудового коллектива: выплата 169 миллионов гривен (более 436 миллионов рублей) зарплатного долга и обеспечение устойчивой работы предприятия», — написал Волынец.

На родине Зеленского бастуют шахтёры. Что происходит с угольной отраслью на Украине
На родине Зеленского бастуют шахтёры. Что происходит с угольной отраслью на Украине
© РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Власти на акцию горняков пока никак не отреагировали.

На прошлой неделе у стен Офиса президента Украины прошла всеукраинская акция протеста горняков. Шахтеры требовали выплаты заработной платы. Позже акция переместилась к зданию Минэнерго.

Также горняки требовали «установить адекватную цену на уголь» и отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.