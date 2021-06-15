У авиакомпании Ryanair нет информации о том, что сообщение об угрозе взрыва на рейсе, летевшем из Афин в Вильнюс, поступило уже после разворота самолета на Минск. Об этом заявил исполнительный директор компании Майкл О’Лири, передает РИА Новости 15 июня

Компания и экипаж, отметил О'Лири, руководствуются правилами Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, а также действуют в интересах пассажиров. Когда они получили сигнал о возможном взрыве от диспетчерской службы Белоруссии, у них не было причин не доверять этой информации.

«Мы, как авиакомпания, действуя в интересах безопасности пассажиров и экипажа, обязаны принимать сигналы государственных агентств или диспетчерских служб. Это будет беспрецедентно, если служба безопасности или государственное агентство сфабриковало сообщение об угрозе, чтобы развернуть самолет», — сообщил директор авиакомпании, выступая на заседании комитета по транспорту палаты общин британского парламента.

Из Минска в Крым на самолете. «Воздушная блокада» Белоруссии воочию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Я пока не могу подтвердить эти сообщения», — сказал О'Лири.

Все факты, касающиеся инцидента, по его словам, будут опубликованы в докладе Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в ближайшие две недели.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».