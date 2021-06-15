Ведущий Максим Галкин удивил подписчиков новым снимком с супругой певицей Аллой Пугачевой, где она, по мнению фанатов, выглядит моложе, чем муж, который младше ее на 24 года. Соответствующий пост шоумен разместил 15 мая в Instagram

«Вы очень похожи», «Максим выглядит старше Аллы», «Долго фотошопить-то будем?», «Я все понимаю, но куда можно потратить столько денег? Не представляю», «Пластическим хирургам отдать», — написали пользователи.

Полунин заявил, что хочет избавиться от татуировок, в том числе «политических» © Сергей Полунин/Инстаграм Валентина Жук проанализировала внешность Примадонны, назвав операции, которые певица делала для улучшения внешности. На основе информации, полученной от врача, было сделано фото, демонстрирующее облик «честно постаревшей» Пугачевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕСЛИ БЫ НЕ ДЕЛАЛИ ПЛАСТИКУ: СОСТАВЛЕНЫ «ФОТОРОБОТЫ» «ЧЕСТНО ПОСТАРЕВШИХ» ПУГАЧЕВОЙ И РОТАРУ.

В последние годы Примадонна получает большое количество критики за то, что в свои 70+ стремится выглядеть как 18-летняя девочка. Не так давно Пугачева отреагировала на комментарии хейтеров, заявив, что действительно старая и ничего с этим поделать не может, а те, кто ее в этом обвиняют, наверное, забыли о том, что и сами постареют.