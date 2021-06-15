«В настоящее время ведётся изучение "московского" штамма и эффективности против него "Спутника V", мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования», — сказал Гинцбург.
Ранее директор НИЦ Гамалеи отметил, что в Москве, скорее всего, циркулирует новый штамм коронавируса, который по своим характеристикам отличается от обычного. Он пояснил, что его свойства в данный момент изучают ученые и создатели вакцин.
С 15 июня в Москве упрощена процедура вакцинации. Привиться от коронавируса в столичных поликлиниках могут россияне без московской регистрации или полиса ОМС. Для этого нужно записаться в одну из ста московских поликлиник, где проходит вакцинация, по телефону. Кроме того, граждане России могут вакцинироваться в местах работы выездных бригад в парках и ТЦ.
На 15 июня в Москве выявили 6805 новых случаев коронавируса. За сутки от коронавируса в столице умер 71 человек. Во всей России за сутки зафиксировано 14 185 случаев коронавируса.