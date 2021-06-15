Вакцина «Спутник V» может оказаться эффективной против новой мутации коронавируса. Об этом в комментарии РИА Новости 15 июня сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

«В настоящее время ведётся изучение "московского" штамма и эффективности против него "Спутника V", мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования», — сказал Гинцбург.

Рост заболеваемости: Коронавирус-мутант обнаружен в Москве © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

С 15 июня в Москве упрощена процедура вакцинации. Привиться от коронавируса в столичных поликлиниках могут россияне без московской регистрации или полиса ОМС. Для этого нужно записаться в одну из ста московских поликлиник, где проходит вакцинация, по телефону. Кроме того, граждане России могут вакцинироваться в местах работы выездных бригад в парках и ТЦ.

На 15 июня в Москве выявили 6805 новых случаев коронавируса. За сутки от коронавируса в столице умер 71 человек. Во всей России за сутки зафиксировано 14 185 случаев коронавируса.