Украинская спортсменка Дарья Белодед, признанная лучшей дзюдоисткой мира по итогам 2019 и 2020 годов, порадовала поклонников новым пляжным фото в купальнике. Снимок появился на странице девушки в Instagram 14 июня

«Даже если сейчас я нахожусь в дождливом месте, мысленно мне тепло», — подписала снимок спортсменка.

сВот это жара», «Что за спасатели Малибу», «Тебе еще медаль за привлекательность не вручили???» — отреагировали болельщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНКА ДАРЬЯ БЕЛОДЕД ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ ДЗЮДОИСТКОЙ МИРА.

Эксперт рассказал, что было бы, если бы сборная России надела футболки с картой Крыма © Олег Измайлов

Девушка занимается спортом с детства, она пошла по стопам родителей. Отец Геннадий Белодед — известный на Украине дзюдоист, так же, как и мама — Светлана Кузнецова.

Параллельно со спортивной карьерой Дарья Белодед учится на журфаке Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.