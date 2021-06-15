«Даже если сейчас я нахожусь в дождливом месте, мысленно мне тепло», — подписала снимок спортсменка.
сВот это жара», «Что за спасатели Малибу», «Тебе еще медаль за привлекательность не вручили???» — отреагировали болельщики.
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Украинская спортсменка, 20-летняя Дарья Белодед признана Международной федерацией дзюдо абсолютным лидером в мировом дзюдо среди женщин вне зависимости от весовой категории по итогам сразу двух лет — 2019 и 2020.
Девушка занимается спортом с детства, она пошла по стопам родителей. Отец Геннадий Белодед — известный на Украине дзюдоист, так же, как и мама — Светлана Кузнецова.
Параллельно со спортивной карьерой Дарья Белодед учится на журфаке Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.