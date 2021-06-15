Россияне без московской регистрации или полиса ОМС могут вакцинироваться от коронавируса в столичных поликлиниках. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения, передает РИА Новости

Вакцинация от COVID-19: жадность богатых стран шокировала главу ВОЗ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Список поликлиник и телефоны для записи можно найти на сайте mos.ru.

«Помимо этого каждый гражданин России может вакцинироваться в местах работы выездных бригад — в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках и скверах, ТЦ и других популярных городских площадках. На вакцинацию возьмите паспорт и/или полис ОМC — при наличии; при этом не важно, выдан ли он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет», — добавили в пресс-службе.

В России и крупных ее городах Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Врачи пишут о заполненных реанимациях, городские власти вводят новые ограничения. Отличительной особенностью сейчас является госпитализация значительного количества молодых людей. Почему так тяжело стала болеть молодежь, пока неизвестно, однако врачи не исключают мутацию коронавируса, в том числе и появление уникального московского штамма.