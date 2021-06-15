«Для этого им необходимо записаться в одну из 100 московских поликлиник, где проходит вакцинация, по телефону», — говорится в материале.
Список поликлиник и телефоны для записи можно найти на сайте mos.ru.
«Помимо этого каждый гражданин России может вакцинироваться в местах работы выездных бригад — в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках и скверах, ТЦ и других популярных городских площадках. На вакцинацию возьмите паспорт и/или полис ОМC — при наличии; при этом не важно, выдан ли он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет», — добавили в пресс-службе.
В России и крупных ее городах Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Врачи пишут о заполненных реанимациях, городские власти вводят новые ограничения. Отличительной особенностью сейчас является госпитализация значительного количества молодых людей. Почему так тяжело стала болеть молодежь, пока неизвестно, однако врачи не исключают мутацию коронавируса, в том числе и появление уникального московского штамма.