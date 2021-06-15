Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет сразу после переговоров с американским лидером Джо Байденом, которые могут длиться до пяти часов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 15 июня

Песков уточнил, что переговоры рассчитаны на 4-5 часов с перерывами и сменой форматов. При этом, сколько продлится пресс-брифинг Путина, пока неизвестно, добавил пресс-секретарь главы государства.

«Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи, как только закончатся российско-американские переговоры, Владимир Путин выйдет на пресс-конференцию. Время пресс-конференции господина Байдена нам неизвестно», — сказал Песков.

Бондаренко: Встреча Путина и Байдена может стать «страшным сном» для Украины © Екатерина Чеснокова

Саммит Россия-США состоится 16 июня в женевской вилле Ла Гранж. На встрече лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, борьбу с киберпреступностью и многое другое.