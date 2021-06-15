Песков уточнил, что переговоры рассчитаны на 4-5 часов с перерывами и сменой форматов. При этом, сколько продлится пресс-брифинг Путина, пока неизвестно, добавил пресс-секретарь главы государства.
«Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи, как только закончатся российско-американские переговоры, Владимир Путин выйдет на пресс-конференцию. Время пресс-конференции господина Байдена нам неизвестно», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что от совместного брифинга президентов отказались американцы, отметив, что Байден «предпочитает говорить в одиночку».
Саммит Россия-США состоится 16 июня в женевской вилле Ла Гранж. На встрече лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, борьбу с киберпреступностью и многое другое.