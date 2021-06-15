Уроженец Харькова, а ныне гражданин Израиля Зеэв Элькин получил сразу три министерских поста в новом правительстве страны

Ему отдали портфели министра строительства, министра по делам Иерусалима и наследия, а также министра по связям между правительством и Кнессетом.

На своей странице в Facebook его поздравила землячка, депутат Верховной Рады Украины Юлия Светличная.

«Поздравляю харьковчанина, давнего и надежного друга Зеэва Элькина с назначением сразу на три министерские должности в новом правительстве Израиля — Министра строительства, Министра Иерусалима и министра по связям между правительством и парламентом!» — написала она.

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При этом она не стала упоминать о том, что основная проблема во взаимоотношениях Киева и Тель-Авива лежит не в экономической сфере.

Израиль неоднократно выражал возмущение героизацией нацистских коллаборационистов нынешней украинской властью.

В 2019 году посол Израиля на Украине Джоель Лион направил ноту протеста в связи с планами украинских властей на государственном уровне отметить юбилеи деятелей, причастных к сотрудничеству с гитлеровцами и преступлениям против евреев.

В 2020 году израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Израиль может составить список украинцев, способствующих героизации украинских пособников фашизма, для передачи в Евросоюз, чтобы они стали там персонами нон грата.