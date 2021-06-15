Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что пока не сделал прививку от COVID-19, так как у него еще сохраняется иммунитет после перенесенного в 2020 году заболевания коронавирусом. Об этом он заявил журналистам во время брифинга 15 июня

«Я лично пока еще не сделал (прививку от коронавируса. — Ред.). У меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет», — сказал Песков.

Песков раскрыл подробности предстоящей встречи лидеров РФ и США © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Песков болел коронавирусной инфекцией в мае 2020 года. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Ранее стало известно, что клеточный иммунитет играет важную роль в защите от COVID-19. Молекулярные биологи выяснили, что если уровень активности определенных подвидов Т-клеток остается высоким, то даже небольшая концентрация антител способна защитить от заражения коронавирусом.