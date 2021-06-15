«Я лично пока еще не сделал (прививку от коронавируса. — Ред.). У меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет», — сказал Песков.
Также спикер Кремля отметил, что не смог пообщаться с журналистами на прошлой неделе, так как немного приболел, однако на данный момент чувствует себя хорошо.
Песков болел коронавирусной инфекцией в мае 2020 года. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.
Ранее стало известно, что клеточный иммунитет играет важную роль в защите от COVID-19. Молекулярные биологи выяснили, что если уровень активности определенных подвидов Т-клеток остается высоким, то даже небольшая концентрация антител способна защитить от заражения коронавирусом.