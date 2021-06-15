Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлится четыре-пять часов. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Путин и Байден обсудят «проблемы-раздражители» — помощник президента РФ © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. После саммита политики проведут отдельные пресс-конференции. Как считают в администрации Белого дома, это является наиболее подходящей формой общения со «свободной прессой».

Кремль отмечал, что отказ от совместной пресс-конференции не говорит о невысоких ожиданиях относительно результатов саммита. Сам Байден заверял, что его встреча с Путиным не превратится в состязание пресс-конференций. По его словам, важно «очень четко объяснить, каковы условия отношений между странами».