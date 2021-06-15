«Переговоры рассчитаны на четыре-пять часов с перерывами, а также сменой форматов», — сказал Песков.
Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. После саммита политики проведут отдельные пресс-конференции. Как считают в администрации Белого дома, это является наиболее подходящей формой общения со «свободной прессой».
Кремль отмечал, что отказ от совместной пресс-конференции не говорит о невысоких ожиданиях относительно результатов саммита. Сам Байден заверял, что его встреча с Путиным не превратится в состязание пресс-конференций. По его словам, важно «очень четко объяснить, каковы условия отношений между странами».