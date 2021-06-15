«Я видел полностью их математику, их картину, задолженность… Они (УЗ. — Ред.) полностью банкроты… Сейчас пришел новый министр Кубраков. Ему поставлена задача: от банкротства перейти к предприятию, которое зарабатывает деньги», — сказал президент в ходе общения с журналистами.
Он добавил, что отдал бы все вокзалы в концессию, чтобы люди «зарабатывали и обеспечивали комфорт».
АО «Укрзализныця» в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза — до 2,988 млрд гривен, а по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка.