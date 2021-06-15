Президент Украины Владимир Зеленский поставил новому главе Министерства инфраструктуры Алексею Кубракову задачу вывести АО «Укрзализныця» из банкротства. Об этом глава государства заявил 15 июня на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов»

«Я видел полностью их математику, их картину, задолженность… Они (УЗ. — Ред.) полностью банкроты… Сейчас пришел новый министр Кубраков. Ему поставлена задача: от банкротства перейти к предприятию, которое зарабатывает деньги», — сказал президент в ходе общения с журналистами.

«Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

АО «Укрзализныця» в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза — до 2,988 млрд гривен, а по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка.