Отмечается, что такое решение принял набсовет «в связи с сокращением штата работников МАУ и снижением затрат на представительства».
В сентябре 2020 года МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Белоруссии, а в октябре — в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии. В июне текущего года МАУ решила закрыть представительство в Китае.
В прошлом году активы МАУ снизились с 14,9 млрд грн (около 37 млрд рублей) до 9,2 млрд грн (около 50 млрд рублей), суммарная дебиторская задолженность выросла до 1,619 млрд грн (около 4 млрд рублей) с 969 млн грн (около 2,5 млн рублей) в 2019 году.
Ранее сообщалось, что авиакомпания МАУ вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.