Авиакомпания олигарха Игоря Коломойского «Международные авиалинии Украины» (МАУ) решила прекратить деятельность своего подразделения в Российской Федерации, которое расположено в Москве, из-за сокращения штата сотрудников. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение МАУ

Отмечается, что такое решение принял набсовет «в связи с сокращением штата работников МАУ и снижением затрат на представительства».

В сентябре 2020 года МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Белоруссии, а в октябре — в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии. В июне текущего года МАУ решила закрыть представительство в Китае.

Шоу для посольства США: зачем украинские силовики обыскивают офис Коломойского © Facebook, Mykhailo Tkach

Ранее сообщалось, что авиакомпания МАУ вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.