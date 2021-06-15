«Ни к "Северному потоку", ни к Крыму официальный Киев не имеет никакого отношения. Но при этом публично заявляет на весь мир о мошеннической схеме, мол, вы отдайте ваше, чтобы мы разрешили использовать ваше. Так можно и в книгу рекордов войти за неуемную наглость. Ну а в жизни все гораздо прозаичнее. Останется Украина только со своими претензиями и сократившимся транзитом через свою магистраль. Впрочем, как говорится, нечего на зеркало пенять. Они с 1992 года дружить не хотели, а теперь мы понимать их сложные ситуации не желаем — дружба врозь», — сказал Бальбек.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток-2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины"». На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.