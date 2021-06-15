Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинской стороны «обменять» запуск газопровода «Северный поток-2» на Крым, передает 15 июня РИА Новости

«Чушь несусветная»: депутат Бундестага о новом условии Украины по «Северному потоку – 2» © Facebook, Waldemar Herdt MdB / Facebook, Waldemar Herdt MdB / Перейти в фотобанк

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток-2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины"». На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.